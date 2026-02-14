Унесенный волной протез ноги нашли на пляже почти год спустя

Британка Бренда Огден спустя почти 10 месяцев вернула себе протез ноги. Его унесло в Северное море во время съемки на пляже. О необычной находке рассказало издание Good News Network .

В апреле 2025 года Огден, которой пять лет назад ампутировали ногу ниже колена после тяжелой аварии, получила индивидуальный титановый протез. Его изготовили под нее и рассчитали, в том числе, на купание. Стоимость изделия превышала две тысячи долларов, его вручили хозяйке всего за неделю до поездки на отдых.

Во время фотосъемки на побережье в море поднялась волна, которая сбила людей с ног и утащила протез в воду. По словам Огден, поиски затянулись на несколько часов, но результата не дали. Со временем она смирилась с тем, что потеряла дорогую вещь, которую долго ждала.

Протез всплыл только в начале 2026 года. Его заметила на пляже в Хорнси в Восточном Йоркшире 38-летняя Элизабет Форбс. Сначала она решила, что нашла часть газового баллона. Но, рассмотрев предмет, поняла, что это протез ноги.

Форбс опубликовала снимок находки в соцсетях, пользователи помогли установить, кому она принадлежала. Уже на следующий день женщина вернулась на берег и забрала протез, чтобы передать хозяйке. Огден призналась, что новость о находке ее сильно тронула.

«Я буквально чувствовала, что потеряла часть себя», — сказала британка.

Врачи-нейрофизиологи ранее заявили, что науке давно известен феномен фантомной руки: люди, потерявшие конечности, продолжают ощущать их присутствие.