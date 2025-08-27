Нейрофизиолог Лебедев рассказал о неизменности «карты» тела в коре головного мозга

Профессор МГУ и главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН Михаил Лебедев сообщил « Газете.ru », что «карта» тела в коре головного мозга остается неизменной даже после ампутации руки или ноги.

По словам нейрофизиолога, феномен фантомной руки известен давно: люди, потерявшие конечности, продолжают ощущать их присутствие. Это чувство «хранится» в коре головного мозга, где существует «карта» тела, называемая гомункулом.

«Это маленький человек с большими руками и крупной головой, а остальное тело довольно миниатюрное», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что информация о неизменности коры может помочь в создании нейротехнологий для очувствления протезов.