Нейрофизиолог Лебедев рассказал о неизменности «карты» тела в коре головного мозга
Профессор МГУ и главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН Михаил Лебедев сообщил «Газете.ru», что «карта» тела в коре головного мозга остается неизменной даже после ампутации руки или ноги.
По словам нейрофизиолога, феномен фантомной руки известен давно: люди, потерявшие конечности, продолжают ощущать их присутствие. Это чувство «хранится» в коре головного мозга, где существует «карта» тела, называемая гомункулом.
«Это маленький человек с большими руками и крупной головой, а остальное тело довольно миниатюрное», — пояснил эксперт.
Он также отметил, что информация о неизменности коры может помочь в создании нейротехнологий для очувствления протезов.