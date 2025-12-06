Умывается в луже и пьет росу. Россиянин остался без денег в Таиланде

Ura.ru: в Таиланде россиянин около года выживает без денег и жилья

Уроженец Санкт-Петербурга Руслан В. уже больше года выживает в Таиланде практически без документов и средств к существованию. Об этом сообщило Ura.ru .

У мужчины просрочена виза, сейчас он спит под открытым небо, умывается в лужах и пьет росу. Компанию ему составляет только бродячий пес, отметили очевидцы.

Россиянин переехал в Таиланд больше года назад, причем до этого сменил имя на Нарли Свуо Лисевич. На родине он работал няней, репетиром по английскому языку и дизайнером, но не имел стабильного дохода.

Российский паспорт мужчины сильно промок и деформировался, так что сесть на самолет ему не удастся даже при наличии денег.

При этом сам 32-летний Руслан избегает общения с полицией и не обращается в консульство, опасаясь попасть в тюрьму как нарушитель миграционного режима.

