Умершему журналисту Франкову из Киева пришли повестки из военкомата

Умершему на Украине журналисту Артему Франкову до сих пор приходят повестки, мужчину также призывают пройти медицинский осмотр в Оболонском районе Киева. Об этом сообщило издание Страна.ua.

«После официального заявления по поводу повестки умершему журналисту Артему Франкову Оболонский ТЦК прислал ему еще две повестки с разными датами рождения <…> умершего журналиста вызывают на медосмотр», — сказано в публикации.

По данным издания, Франков скончался в октябре 2023 года. Повестка пришла ему, потому что покойный не успел обновить свои данные в военкомате.

Ранее стало известно, что у украинцев, приходящих в территориальный центр комплектования (ТЦК), начали отбирать телефоны. Как отметила юрист Надежда Шуляк, с этой проблемой столкнулись мужчины, посетившие Шевченковский ТЦК в Киеве.