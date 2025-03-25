Умершая вскоре после отставки экс-прокурор Джессика Абер страдала от «давней проблемы»

Бывшего прокурора Джессику Абер нашли мертвой в ее доме в Александрии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Причину смерти 43-летней Абер пока не установили, судмедэксперт еще не предоставил результаты исследования. В окружении покойной заявили, что она страдала от «давней медицинской проблемы».

С 2021 по 2025 год Джессика занимала пост прокурора Восточного округа Вирджинии при администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. После победы Дональда Трампа на выборах она подала в отставку.

Абер возглавляла подразделение, которое специализировалось на вопросах борьбы с терроризмом, бандами и утечкой секретных данных. Среди громких дел, которыми она занималась, — судебное преследование члена группировки Mara Salvatrucha и обвинение двух россиян в организации отмывания денег.

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