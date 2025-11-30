Умеров заявил о начале переговоров в Майами и удалил сообщение

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров опубликовал в своем Telegram-канале пост о старте переговоров американских и украинских делегаций в штате Флорида. Позже он удалил запись, сообщила газета «Европейская правда». Также на это обратило внимание издание «Страна».

Участвующий во встрече Умеров накануне заявил, что находится в постоянном контакте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, переговорщики продолжат работу по согласованию дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

«У нас есть четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве», — подчеркнул Умеров.

Ранее Зеленский подтвердил, что представляющие республику дипломаты прибыли в США для проведения переговоров. Он выразил надежду, что делегации в ближайшие дни определят конкретные шаги для достойного завершения конфликта.