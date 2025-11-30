Украинская делегация прибыла в США для продолжения переговоров
Зеленский сообщил о прибытии украинской делегации в США
Украинская делегация прибыла в США для продолжения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил конструктивный подход американской стороны к диалогу. В ближайшие дни, по его словам, стороны определят конкретные шаги для достойного завершения конфликта.
Украинский лидер заявил, что ожидает от переговорщиков работы в соответствии с четкими украинскими приоритетами. Он подчеркнул важность определения конкретных шагов в ближайшие дни.
Ранее американские СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посоветовал Украине отказаться от просьбы о дальнобойных ракетах Tomahawk.