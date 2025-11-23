Самая результативная встреча. Рубио раскрыл детали обсуждения мирного плана по Украине

Рубио: разрабатываемый мирный план по Украине передадут на одобрение России

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал переговоры с украинской делегацией в Женеве самой продуктивной встречей. Американская сторона по ее итогам скорректируют план по урегулированию украинского конфликта, сообщил телеканал Sky News .

Рубио сообщил журналистам, что у США появился очень хороший рабочий вариант, построенный на основе предложений украинцев и европейцев.

«Я не хочу объявлять здесь о победе или завершении. Предстоит еще кое-какая работа, но на данный момент мы продвинулись гораздо дальше, чем в начале сегодняшнего утра и тем более неделю назад», — сказал он.

Госсекретарь США высказался и относительно крайнего срока согласования мирного плана, просто отметив, что соглашения достигнут уже в ближайшее время. При этом отказался назвать, какие вопросы все еще обсуждаются.

Другие заявления Рубио: