Самая результативная встреча. Рубио раскрыл детали обсуждения мирного плана по Украине
Рубио: разрабатываемый мирный план по Украине передадут на одобрение России
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал переговоры с украинской делегацией в Женеве самой продуктивной встречей. Американская сторона по ее итогам скорректируют план по урегулированию украинского конфликта, сообщил телеканал Sky News.
Рубио сообщил журналистам, что у США появился очень хороший рабочий вариант, построенный на основе предложений украинцев и европейцев.
«Я не хочу объявлять здесь о победе или завершении. Предстоит еще кое-какая работа, но на данный момент мы продвинулись гораздо дальше, чем в начале сегодняшнего утра и тем более неделю назад», — сказал он.
Госсекретарь США высказался и относительно крайнего срока согласования мирного плана, просто отметив, что соглашения достигнут уже в ближайшее время. При этом отказался назвать, какие вопросы все еще обсуждаются.
Другие заявления Рубио:
- Разрабатываемый мирный план содержит 26 или 28 пунктов, в зависимости от его версии;
- США понимают позицию России при обсуждении плана по Украине, а также то, что от этого зависит возможность одобрения разрабатываемого документа;
- США понимают красные линии обеих сторон по Украине. Роль Евросоюза и НАТО в урегулировании еще предстоит обсудить;
- Вашингтон проработает договоренности сначала с Киевом, а потом уже передаст их Москве;
- Убежден, что можно преодолеть все разногласия по мирному плану;
- В документ могут внести дополнительные изменения в ближайшие дни;
- Окончательное одобрение мирного плана должно быть получено от президентов США, Украины и России.
Ранее Рубио назвал Россию важной частью уравнения в мирном плане по Украине.