Умеров и Гнатов снова встретятся с Уиткоффом и Кушнером в Майами

В пятницу, 5 декабря, секретарь СНБО Рустем Умеров Украины и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов снова проведут переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По словам приближенного к переговорной группе источника, встреча состоится в Майами.

«Переговоры с Уиткоффом и Кушнером о дальнейших шагах в мирном процессе состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в США высказались о поездке Уиткоффа в Москву. Его встречу с российским лидером Владимиром Путиным назвали моральной победой над Украиной.