«Мост» вместо членства. В США рассказали о перспективах вступления Украины в НАТО

Белый дом: Украину не позовут в НАТО на предстоящем саммите альянса в США

Участники предстоящего саммита НАТО не рассматривают вопрос о том, чтобы сделать предложение Украине стать членом альянса. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

Мероприятие должно состояться 9–11 июля в Вашингтоне и будет посвящено 75-летию организации.

«На саммите Украина не получит приглашения <…> Речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО», — подчеркнул чиновник.

По его словам, Украину могут принять в Североатлантический альянс только после того, как все государства-члены согласятся с этой идеей.

Ранее обозреватель журнала National Interest Ставрос Атламазоглу высказал мнение, что пятая статья Североатлантического договора станет препятствием для того, чтобы Украину пригласили в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне.