В Италии неизвестная болезнь убила 14 человек за 10 дней в 12-тысячном городе

В итальянском городе Кастильон-Фьорентино, провинция Ареццо, скоропостижно скончались 14 человек за 10 дней, причем по неустановленной причине. Об этом сообщило издание Corriere Fiorentino .

Резкий всплеск смертности зафиксировали в первые дни 2026 года. Население города составляет около 12 тысяч человек. Как рассказал мэр Кастильон-Фьорентино Марио Аньелли в своем аккаунте в Facebook*, умерли люди разных возрастов.

«Такого никогда не было, даже с Covid-19, но я знаю, что мы не единственный город с таким явлением в провинции Ареццо», — уточнил он.

В интервью газете мэр добавил, что местные власти уже выясняют причины столь резкой вспышки смертей. Он добавил, что нынешние показатели смертности вышли за рамка статистической нормы. Могилы копают одну за другой.

У части умерших перед смертью зафиксировали схожие с гриппом симптомы. Ситуация усугубляется демографическим дисбалансом в городе. В прошлом году в Кастильон-Фьорентино родились 74 человека, причем умерло в два раза больше горожан.

В конце 2025 года россиянам объяснили, что гонконгский грипп является сезонной болезнью, он не станет причиной эпидемии.

