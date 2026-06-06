Умерла вдова экс-президента Франции Жака Ширака

Вдова бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт скончалась в возрасте 93 лет. Об этом Agence France-Presse сообщила ее дочь Клод Ширак.

«Она ушла вечером, 5 июня, мирно, в окружении свои близких. Ей только что исполнилось 93 года», — заявила собеседница журналистов.

Бернадетт Ширак, в девичестве Шодрон де Курсель, родилась в 1933 году в семье дипломатов. Росла в престижном районе Парижа. Училась в Парижском институте политических наук, где и познакомилась со своим будущим мужем Жаком Шираком.

В 23 года Бернадетт вышла за него замуж, в браке они прожили более 60 лет.

По данным агентства, Бернадетт Ширак была единственной первой леди Франции, ушедшей в политику. Она входила в состав Совета департамента Коррез, куда она избиралась с 1979 по 2015 год.

Во время первого президентского срока Жака Ширака его супруга держалась в тени, однако сыграла важную роль в его предвыборной кампании в 2002 году.

В марте 2026 года скончался соперник Жака Ширака на выборах президента, экс-премьер Франции Лионель Жоспен. Ему было 88 лет.