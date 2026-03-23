Умер бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен

Бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен умер на 89-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Жоспен был лидером Социалистической партии и выдвигался от нее в президенты вместо уходящего в отставку Франсуа Миттерана, однако проиграл во втором туре Жаку Шираку. Тем не менее спустя два года именно ему Ширак поручил сформировать правительство.

В 2002 году он снова баллотировался в президенты, но из-за популярности крайне правых настроений во французском обществе не прошел даже во второй тур: Ширак переизбрался на второй срок, а второе место занял Жан-Мари Ле Пен. После этого Жоспен ушел из активной политики, но сохранял влияние среди однопартийцев.

