Старейший житель Великобритании назвал секретом долголетия собачьи галеты

Daily Mail: 110-летний ветеран заявил, что его организм замариновало в войну

Старейший житель Великобритании, 110-летний ветеран Второй мировой войны Дональд Роуз раскрыл неожиданный секрет своего долголетия. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Он заявил, что никакого секрета нет, но его организм замариновало, когда он в войну пил морскую воду и ел собачьи галеты!» — передала слова долгожителя сотрудница дома престарелых.

Роуз участвовал в войне с 1939 года и получил множество наград, включая французский орден Почетного легиона.

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