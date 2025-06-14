Индийский миллиардер Сунджай Капур скончался, случайно проглотив пчелу

Индийский миллиардер 53-летний Сунджай Капур скончался 12 июня в Великобритании во время игры в поло. Мужчина случайно проглотил пчелу и у него началось удушье, сообщила британская газета The Mirror .

По предварительным данным, бизнесмен проглотил пчелу и она ужалила его в рот, что вызвало анафилактический шок. Сердце Капура остановилось.

Незадолго до смерти Капур выразил соболезнование семьям жертв авиакатастрофы в Индии. Он пожелал им сил пережить утрату и отметил, что мысленно с ними.

Капур получил образование в Великобритании, возглавлял компанию по производству автозапчастей Sona Comstar. Бизнесмен поддерживал дружеские отношения с британской королевской семьей, и якобы был близким другом принца Уильяма. Капур часто участвовал в матчах по поло и тесно общался с представителями аристократии.

В Бразилии 73-летний мужчина выиграл 40 миллионов долларов и спустя 25 дней умер на приеме у стоматолога. Во время процедуры у Антонио остановилось дыхание и сердце, что и привело к смерти.