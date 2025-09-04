Умерла икона поп-культуры Розалин Декслер

Культовая фигура американской поп-культуры Розалин Декслер ушла из жизни. Об этом сообщила газета The New York Time .

Многогранная творческая личность, приближенная к кругу Энди Уорхола, не дожила двух месяцев до 99-летия. Она оставила наследие в девяти романах и 20 театральных пьесах. Наибольшую известность Декслер принесла работа в кино. Именно она адаптировала сценарий Сильвестра Сталлоне к фильму «Рокки» и добавила эротическую сцену, чем вызвала неодобрение актера.

Декслер признали в профессиональном плане после вручения премии «Эмми» за сценарий к комедии «Лилу» с участием Ричарда Прайора и Лили Томлин.

Ранее стало известно о смерти актера Грэма Грина, сыгравшего в культовом фильме Кевина Костнера «Танцующий с волками». Его не стало в 73 года.