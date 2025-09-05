Умерла герцогиня Кентская Екатерина

Герцогиня Кентская Екатерина — жена двоюродного брата бывшей королевы Елизаветы II — умерла в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Больше всего она была известна по Уимблдонскому турниру, где много лет вручала награду победительницам в одиночном разряде. Также герцогиня учила детей музыке в начальной школе Халла и руководила благотворительным фондом для талантливых исполнителей.

Не меньшее внимание она привлекла в 1994 году, когда перешла из англиканской церкви в католическую.

После смерти королевы герцогиня была старейшим членом монархической семьи Великобритании. Ей было 92 года.

