Умерла французская актриса Надя Фарес

Французская актриса Надя Фарес скончалась 17 апреля в возрасте 57 лет. Об этом сообщило издание L’Humanite .

За неделю до смерти артистка потеряла сознание в бассейне в Париже, ее госпитализировали. Все это время Фарес находилась в коме. По словам ее дочерей, причиной смерти стал сердечный приступ. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств случившегося.

У актрисы были серьезные проблемы со здоровьем: она перенесла операцию на головном мозге после аневризмы, а также несколько хирургических вмешательств на сердце.

Надя Фарес родилась в 1968 году в Марракеше, выросла во Франции. В кино она дебютировала в 1990-х годах и работала с рядом известных режиссеров, включая Александра Аркади и Клода Лелуша.

Широкую известность ей принесла роль в фильме Матье Кассовица «Багровые реки», где она снялась вместе с Жаном Рено и Венсаном Касселем. Всего за карьеру актриса сыграла более чем в 20 фильмах и сериалах.

