Умерла бывший гендиректор YouTube

Экс-гендиректор YouTube Воджицки скончалась на 57-м году жизни из-за рака

Фото: Unsplash

Бывший генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки ушла из жизни в возрасте 56 лет. Она умерла после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием, заявил глава Google Сундар Пичаи в социальной сети X.

По его словам, Воджицки оказала огромное влияние на мир и вошла в историю компании. Пичаи добавил, что она была невероятным человеком, лидером и другом.

«Невероятно опечален потерей моей дорогой подруги Сьюзан Воджицки», — написал он.

В The New York Post подтвердили, что у экс-гендиректора YouTube несколько лет назад обнаружили рак легких. В газете подчеркнули, что Воджицки работала на руководящем посту в видеохостинге в течение девяти лет и сыграла решающую роль в успехе Google.

По данным RT, в начале 2024 года она потеряла сына, которому было 19 лет.

Ранее в США умер известный ученый Ли Чжэндао, получивший Нобелевскую премию за исследования в области физики частиц. Он скончался в своем доме в Сан-Франциско на 98-м году жизни.

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