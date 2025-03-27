Умерла автор серии книг «Дневники вампира»

Писательница Лиза Джейн Смит, прославившаяся благодаря серии книг «Дневники вампира», умерла в Калифорнии на 67-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times .

Ее близкие рассказали, что писательница последние 10 лет страдала от редкого аутоиммунного заболевания и умерла 8 марта в больнице от осложнений.

Всего Смит за свою жизнь написала более двух десятков книг для подростков. По «Дневникам вампира» с 2009 по 2017 годы выходил одноименный сериал, пользовавшийся успехом публики.

В феврале умерла актриса Мишель Трахтенберг, прославившаяся благодаря ролям Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров» и Дженни в фильме «Евротур». Ей было 39 лет. Незадолго до смерти актриса перенесла операцию по пересадке печени.