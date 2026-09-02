Умер создатель культового слэшера «Пятница, 13-е» Виктор Миллер

В калифорнийском городе Аламида на 87-м году жизни скончался американский сценарист Виктор Миллер, прославившийся благодаря культовой ленте «Пятница, 13-е». Об этом журналу Variety рассказал сын кинематографиста Иен.

Драматург родился в Нью-Орлеане в 1940 году. У него остались супруга Тина и двое сыновей. Причины смерти Миллера пока не уточнялись.

Вышедший в 1980 году фильм «Пятница, 13-е» задал каноны для всего жанра слэшеров. Миллер первым превратил заброшенный летний лагерь и компанию беспомощных подростков в классический сюжетный штамп для фильмов ужасов.

Помимо кинематографа, Миллер построил успешную карьеру на телевидении. Он много лет писал сценарии для популярных американских мыльных опер, включая «Все мои дети», «Направляющий свет» и «Главный госпиталь». За работу над сериалом «Все мои дети» его авторов трижды награждали премией «Эмми».

«Пятница, 13-е» — один из самых известных американских слэшеров в истории кино. При скромном бюджете лента собрала в мировом прокате десятки миллионов долларов и запустила франшизу про маньяка в хоккейной маске Джейсона Вурхиза.

В начале сентября также умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко.