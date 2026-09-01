Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко

Актер Леонид Марченко, который сыграл в фильме «В бой идут одни старики», скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на украинское издание «Телеграф».

Прощание с Леонидом Марченко пройдет 2 сентября в Киеве. Причины смерти не называются.

Артист родился 16 января 1938 года в Киеве. Он окончил актерское отделение театральной студии Киевского украинского драматического театра имени Франко и театроведческий факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Актер сыграл в десятках фильмов и сериалов. Среди них — «В бой идут одни старики», «Как закалялась сталь», «Доярка из Хацапетовки-3», «Нюхач», «Сваты 3». Леонид Марченко был членом Национального союза кинематографистов Украины, заслуженным артистом страны, а также кавалером ордена «За заслуги» третьей степени.