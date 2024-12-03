Умер подаренный Путиным губернатору японской префектуры кот Мир

Животное родилось 12 февраля 2012 года, кот немного не дожил до 13-летия. Чем конкретно болел Мир, не сообщается.

Сатакэ известен как любитель кошек, поэтому в 2013 году Путин отправил ему кота в качестве ответного подарка за собаку породы акита-ину, которую глава префектуры презентовал российскому лидеру как благодарность за помощь после землетрясения в Японии в 2011 году.

Губернатор рассказывал ТАСС, что Мир стал полноценным членом его семьи. Сакатэ отмечал, что у кота отличный аппетит, он веселый и сильный, отличается спокойным характером.

В ночь на 27 октября стало известно о смерти страдавшего от ожирения пермского кота Крошика.