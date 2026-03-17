Патриарха Грузии госпитализировали

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II попал в больницу, его состояние оценили как проблематичное, но стабильное. Об этом сообщила пресс-служба Патриархии республики.

Сейчас предстоятель Грузинской православной церкви находится в Кавказском центре медицины.

«Просим всех молиться за него», — добавили в пресс-службе.

Телеканал Rustavi 2 уточнил, что 93-летнего патриарха доставили в клинику ночью. Он находится под наблюдением врачей и проходит все необходимые обследования.

По информации ТАСС, Илию II госпитализировали с «массивным кровотечением желудка» и поместили в реанимацию.

О состоянии здоровья патриарха проинформировали министра здравоохранения и главу Службы государственной безопасности.

Ранее в тяжелом состоянии госпитализировали главу сербского МВД Ивицу Дачича. У министра выявили двустороннее воспаление легких и подключили к аппаратам жизнеобеспечения.