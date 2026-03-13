Умер один из французских солдат, пострадавших при атаке на базу в Ираке

Французский солдат Арно Фрион из 7-го альпийского стрелкового батальона погиб во время атаки на военную базу в Ираке. Об этом в соцсети X сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Старший сержант Арно Фрион из альпийского батальона егерей погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке», — написал он.

Макрон добавил, что французские военные находятся в регионе в рамках соглашения о борьбе с терроризмом. Ситуация в Иране не может служить оправданием подобным атакам. При атаке на военную базу получили ранения шестеро французских военных.

Макрон также выразил признательность и солидарность семье и боевым товарищам погибшего Фриона, а также пострадавшим военным.

Ранее Макрон заявил, что Франция вместе с европейскими и неевропейскими партнерами готовит оборонную миссию по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.