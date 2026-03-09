Макрон анонсировал миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе

Франция вместе с партнерами готовит оборонную миссию по возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на Кипре, сообщил телеканал BFM TV .

«Мы сейчас готовим вместе с европейскими и неевропейскими партнерами оборонную миссию, которая предназначена для того, чтобы, как только это станет возможным после выхода из самой горячей фазы конфликта, обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров, чтобы постепенно вновь открыть Ормузский пролив», — сказал Макрон.

Он также объявил о дополнительных двух фрегатах для миссии Aspides в Красном море. Таким образом, французская группировка достигнет восьми фрегатов, двух вертолетоносцев и авианосца «Шарль де Голль» у Крита.

Визит на Кипр состоялся после атаки дронов на британскую базу Акротири. Макрон заявил, что оборона острова — вопрос всей Европы.

Ранее российский президент Владимир Путин предупредил о риске полной остановки судоходства через Ормузский пролив уже в ближайший месяц, если ситуация на Ближнем Востоке не наладится.