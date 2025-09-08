Умер нобелевский лауреат по медицине Дэвид Балтимор

Заложивший основы генной инженерии молекулярный биолог, биохимик и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Дэвид Балтимор умер в возрасте 87 лет. Об этом со ссылкой на его супругу Элис Хуан сообщила газета The New York Times .

Жена ученого в комментарии журналистам заявила, что Балтимор ушел из жизни в минувшую субботу, 6 сентября, в своем доме в штате Массачусетс. Она добавила, что причиной стали осложнения, вызванные сразу несколькими видами рака.

Дэвид Балтимор сделал свое главное открытие в 37 лет. Он экспериментально доказал, что носителем генетической информации является не только молекула ДНК, но и РНК, которую ранее считали только переносчиком генома.

За свою работу он получил Нобелевскую премию, а также заложил основу к разработке лекарств и препаратов, направленных на борьбу с вирусными инфекциями, включая ВИЧ.

В ходе дальнейшей деятельности Балтимор разработал систему по искусственному синтезу генов, из которой выросла современная генная инженерия.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили американские биологи Виктор Абрамс и Гэри Равкан за открытие молекулы микроРНК, регулирующей работу генов при развитии и созревании тканей в многоклеточных организмах.