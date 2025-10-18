Лауреат Нобелевской премии физик Ян Чжэньнин умер в Пекине. Ему было 103 года, сообщило агентство Xinhua .

Ян Чжэньнин родился в Китае и переехал на учебу в США в 1940-х годах. Он работал над различными направлениями в области физики, но больше всего внимания уделял статистической механике и принципам симметрии.

В 1957 году в США он получил Нобелевскую премию за предсказание несохранения пространственной четности в слабых взаимодействиях. Исследования физик проводил совместно с ученым Цзундао Ли.

Таже Чжэньнин удостоился почетной докторской степени Принстонского университета. После работы в США он вернулся в Китай и более 20 лет преподавал в Университете Цинхуа.

Ранее скончался доктор физико-математических наук профессор Нижегородского государственного университета Александр Горбань. Он разработал корректор ошибок и уязвимостей искусственного интеллекта, а также методы ускоренного обучения нейросетей.