Умер крокодил Берт, сыгравший в «Крокодиле Данди»
Крокодил Берт, сыгравший в «Крокодиле Данди», умер. Об этом сообщил Австралийский крокодиловый парк Crocosaurus Cove.
Берта выловили в реке Рейнолдс еще в 1980-м году. Через шесть лет после этого вышел боевик «Крокодил Данди» с его участием.
«История жизни Берта — это история силы, стойкости и индивидуальности», — заявили в Crocosaurus Cove.
Крокодил умер на выходных, прожив более 90 лет. Это большой срок, потому что средняя продолжительность жизни его вида около 70 лет.
За всю жизнь Берт так и не нашел подходящую самку. При этом его образ стал одним из самых узнаваемых в мире. Благодаря этому крокодилу сложилось понятие об Австралии как о крае с впечатляющей красотой дикой природы.
Ранее в Перу ученые нашли практически полный скелет крокодила, умершего 10 миллионов лет назад. Длина его скелета составила до четырех метров. По данным палеонтологов, этот крокодил может принадлежать вымершему роду Piscogavialis.