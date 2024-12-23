Умер крокодил Берт, сыгравший в «Крокодиле Данди»

Крокодил Берт, сыгравший в «Крокодиле Данди», умер. Об этом сообщил Австралийский крокодиловый парк Crocosaurus Cove .

Берта выловили в реке Рейнолдс еще в 1980-м году. Через шесть лет после этого вышел боевик «Крокодил Данди» с его участием.

«История жизни Берта — это история силы, стойкости и индивидуальности», — заявили в Crocosaurus Cove.

Крокодил умер на выходных, прожив более 90 лет. Это большой срок, потому что средняя продолжительность жизни его вида около 70 лет.

За всю жизнь Берт так и не нашел подходящую самку. При этом его образ стал одним из самых узнаваемых в мире. Благодаря этому крокодилу сложилось понятие об Австралии как о крае с впечатляющей красотой дикой природы.

Ранее в Перу ученые нашли практически полный скелет крокодила, умершего 10 миллионов лет назад. Длина его скелета составила до четырех метров. По данным палеонтологов, этот крокодил может принадлежать вымершему роду Piscogavialis.