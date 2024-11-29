Peru21: ученые обнаружили скелет крокодила, жившего в Перу 10 млн лет назад

В Перу впервые нашли практически полный скелет крокодила длиной от трех до четырех метров. Возраст рептилии составляет около 10 миллионов лет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на сайт Peru21.

По опубликованной информации, останки обнаружили в пустыне Окукахе, расположенной в департаменте Ика. По данным палеонтологов, найденный крокодил может принадлежать вымершему роду Piscogavialis.

Отмечается, что скелет очень хорошо сохранился. В нем не хватает лишь части левой лапы и хвоста. В декабре этого года окаменелость выставят в качестве экспоната в штаб-квартире регионального геологического управления Ingemmet.