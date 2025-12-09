Умер известный зоолог и защитник слонов Иэн Дуглас-Гамильтон

Британский зоолог, один из ведущих мировых специалистов по африканским слонам Иэн Дуглас-Гамильтон скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила экологическая организация Mongabay .

Дуглас-Гамильтон начал изучать слонов в 23 года в национальном парке озера Маньяра в Танзании. Он активно выступал против торговли слоновой костью и способствовал введению ее глобального запрета в 1989 году. В 1993 году ученый основал в Кении природоохранную организацию Save the Elephants.

В 1975 году Дуглас-Гамильтон выпустил книгу «Жизнь среди слонов», которая была переведена на русский язык в 1981 году.

