В Московском зоопарке скончалась красная панда по кличке Рыжик — один из любимых обитателей экспозиции «Животные Азии». Об этом сообщила пресс-служжба учреждения.

Рыжик умер утром 21 июля на 11-м году жизни. Для красных панд это считается почтенным возрастом — в дикой природе они живут в среднем до девяти лет.

Рыжик приехал в Москву из Польши в 2015 году полуторагодовалым и с тех пор прожил почти 10 лет рядом со своей подругой Зень.

В зоопарке отмечают, что зверь был удивительно контактным и спокойным — единственный хищник, которого можно было кормить с руки. Он обожал груши, любил гулять и даже зимой спал на улице, свернувшись клубочком.

С возрастом состояние здоровья животного ухудшилось, за ним внимательно следили ветеринары, но продлить ему жизнь не удалось. В зоопарке пообещали сохранить о нем самые теплые воспоминания.

В июле в зоопарке рассказали о пополнении: у черных лебедей и лебедей-шипунов, а также у краснокнижного японского журавля родились птенцы. Все малыши содержатся вместе с родителями в вольерах под наблюдением зоологов.