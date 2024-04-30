Умер художник-постановщик «Стражей Галактики» Рэй Чан | 360°

Мир 30 апреля 2024, 19:45 Умер художник-постановщик «Стражей Галактики» Рэй Чан Freepik

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Не стало художника-постановщика Marvel Studios Рэя Чана. Он скончался в своем доме в Уэльсе на 57-м году жизни, сообщила пресс-служба кинокомпании.

О причинах и обстоятельствах смерти пока ничего неизвестно. У Рэя остались супруга Линдси и двое сыновей.

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Руководитель кинокомпании Marvel Кевин Файги назвал Чана «талантливым сотрудником». Он отметил, что художник творчески подходил к созданию каждого кадра, а также обращал внимание на детали.

Последней работой постановщика стал фильм «Дэдпул и Росомаха». Его премьерный показ пройдет в середине лета. Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в картине, почтил память коллеги в соцсетях. Актер признался, что словами невозможно описать масштаб утраты. Он назвал Чана столь же важным для фильма, как и сценаристы, и режиссер, и артисты.