Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер на 81-м году жизни. Об этом сообщило новостное агентство VNA .

По его данным, смерть наступила в 13:38 по местному времени (09:38 по московскому) в Центральном военном госпитале № 108 в Ханое.

Причиной ухода генсека из жизни, «несмотря на всемерную поддержку и заботу партии, государства, ведущих экспертов в медицине и семьи», назвали возраст и тяжелую болезнь.

Нгуен Фу Чонг родился в 1944 году в пригороде Ханоя, входившего тогда в состав Французского Индокитая. Был генеральным секретарем компартии Вьетнама с 2011 года до дня своей смерти, а с 2018 по 2021 год — президентом страны.

Месяц назад он принимал прибывшую с государственным визитом российскую делегацию во главе с президентом Владимиром Путиным и принял его приглашение посетить Россию.