Актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» Скотт Шварц умер в возрасте 65 лет

Стало известно о смерти актера и профессионального рестлера Скотта Шварца. Артист, наиболее известный по роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», скончался в возрасте 65 лет, написал сайт kp.ru.

Друг и коллега Шварца Рик Зан рассказал, что актер умер 26 ноября в окружении членов семьи. Последние два года он страдал от серьезной болезни.

Скотт Шварц прославился благодаря фильмам «Сават», «Битва драконов», «Человек-паук», «Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона» и другим.

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