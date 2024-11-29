Актер из фильма «Одиннадцать друзей Оушена» Скотт Шварц умер в возрасте 65 лет
Стало известно о смерти актера и профессионального рестлера Скотта Шварца. Артист, наиболее известный по роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», скончался в возрасте 65 лет, написал сайт kp.ru.
Друг и коллега Шварца Рик Зан рассказал, что актер умер 26 ноября в окружении членов семьи. Последние два года он страдал от серьезной болезни.
Скотт Шварц прославился благодаря фильмам «Сават», «Битва драконов», «Человек-паук», «Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона» и другим.
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