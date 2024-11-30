Умер экс-барабанщик My Chemical Romance

Скончался бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар, ему было 44 года. Об этом сообщил сайт TMZ.
Музыкант ушел из жизни в своем доме в Теннесси 26 ноября. В последний раз живым Брайара видели 4 ноября. Полиция проводит расследование, но криминального следа в его смерти правоохранители не увидели. Точную причину гибели барабанщика установят судмедэксперты.
Группу My Chemical Romance в 2001-м году основал в Нью-Джерси певец и автор комиксов Джерард Уэй, а также гитаристы Майки Уэй, Фрэнк Айеро и Рэй Торо. Наибольшую популярность коллективу принес выпущенный в 2006-м году альбом The Black Parade.
Ранее на 100-м году жизни скончался американский джазовый барабанщик Рой Хейнс. Он умер после продолжительной болезни в округе Нассо, на южном берегу Лонг-Айленда. Музыкант оказал большое влияние на современный джаз и продолжал выступать до 80 лет.
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