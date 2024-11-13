Умер американский джазовый барабанщик Хейнс

NYT: в возрасте 99 лет в США умер джазовый барабанщик Хейнс

Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс скончался от непродолжительной болезни. Музыканту было 99 лет, сообщила газета The New York Times .

Хейнс за годы своей карьеры стал одним из самых часто записываемых барабанщиков в мире джаза. Он умер в округе Нассо, штат Нью-Йорк, на южном берегу Лонг-Айленда. Смерть артиста подтвердила его дочь Лесли Хейнс-Гилмор.

Издание отметило, что музыкант приложил руку ко всем крупным событиям в современном джазе, а также продолжал выступать на сцене даже в возрасте 80 лет.

«Хейнс был неукротимой силой, с гордостью оставаясь актуальным и стильным на протяжении всей карьеры», — подчеркнули авторы материала.

Ранее из жизни в возрасте 45 лет ушел американский музыкант и продюсер Шон Мартин. Об этом сообщили участники группы Snarky Puppy, точную причину смерти артиста они не назвали.