Умер американский джазовый барабанщик Хейнс
NYT: в возрасте 99 лет в США умер джазовый барабанщик Хейнс
Известный американский джазовый барабанщик Рой Хейнс скончался от непродолжительной болезни. Музыканту было 99 лет, сообщила газета The New York Times.
Хейнс за годы своей карьеры стал одним из самых часто записываемых барабанщиков в мире джаза. Он умер в округе Нассо, штат Нью-Йорк, на южном берегу Лонг-Айленда. Смерть артиста подтвердила его дочь Лесли Хейнс-Гилмор.
Издание отметило, что музыкант приложил руку ко всем крупным событиям в современном джазе, а также продолжал выступать на сцене даже в возрасте 80 лет.
«Хейнс был неукротимой силой, с гордостью оставаясь актуальным и стильным на протяжении всей карьеры», — подчеркнули авторы материала.
Ранее из жизни в возрасте 45 лет ушел американский музыкант и продюсер Шон Мартин. Об этом сообщили участники группы Snarky Puppy, точную причину смерти артиста они не назвали.