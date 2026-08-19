Умер барабанщик легендарной группы

В США на 78-м году жизни скончался бессменный барабанщик рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд. Об этом со ссылкой на официального представителя музыканта сообщило издание Variety .

Музыкант умер в своем поместье в Ричмонде, штат Техас. В последние дни он находился под наблюдением врачей хосписа в окружении членов семьи. Всего неделю назад коллектив собирался дать концерт в Лос-Анджелесе, выступление отменили.

Основатель ZZ Top Билли Гиббонс в заявлении для прессы назвал Бирда близким другом. Он отметил, что фирменная ритм-секция музыканта помогала группе удерживаться на вершине славы.

«Группа, в которой он был участником на протяжении шести десятилетий, продолжит свою деятельность, как он и желал», — добавил Гиббонс.

Фрэнк Бирд вошел в состав ZZ Top в 1969 году. Он записал с коллективом все студийные альбомы, начиная с дебютной пластинки 1971 года. Музыкант с фамилией Бирд (в переводе с английского — «борода») оставался единственным участником трио, который носил только усы. Оба его коллеги отрастили фирменные пышные бороды.

За полвека выступлений группа добилась огромного мирового признания и в 2004 году вошла в Зал славы рок-н-ролла. Самым успешным релизом трио стал альбом Eliminator 1983 года, получивший бриллиантовый статус за тираж свыше 10 миллионов копий.

В 2021 году коллектив пережил смерть другого своего основателя — басиста Дасти Хилла.

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