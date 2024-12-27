Умер американский актер и звезда Бродвея Дик Капри

Скончался знаменитый американский актер, комик и звезда Бродвея Дик Капри. Ему было 93 года, сообщило издание TMZ .

Сын актера Джефф уточнил, что причиной смерти стало расслоение аорты — операция оказалась невозможной из-за преклонного возраста отца. По словам Джеффа, Дик скончался во сне утром 26 декабря, написал сайт kp.ru.

Дик Капри стал известен в начале 1970-х годов. Он выступал совместно с Энгельбертом Хампердинком и давал концерты в крупнейших курортных городах Лас-Вегаса. Также он работал с такими знаменитостями, как Том Джонсон, Лайза Миннелли и Фрэнк Синатра. В 1991 году он дебютировал на Бродвее, сыграв главную роль в постановке «Кэтскиллс на Бродвее».