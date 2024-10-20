На встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС президент Владимир Путин с улыбкой произнес слова о войне НАТО против России руками украинцев. Этот жест можно считать мощным сигналом коллективному Западу, заявило турецкое издание dikGAZETE .

Авторы статьи считают, что подобные слова, произнесенные с улыбкой, стали сильным ударом по недоброжелателям. Издание отметило, что западные деятели пристально следят за Путиным и нередко пытаются выставить его слабым и неуверенным политиком. В это время российский лидер делает жесткие заявления с «многозначительной улыбкой на устах».

Улыбки Путина стали сущим кошмаром для западных политиков, заключили авторы материала.

Во время встречи с журналистами президент подчеркнул, что в отличие от Североатлантического альянса, Россия думает о своих бойцах и технике, которую сама же и производит. Путин добавил, что российские власти всеми способами стремятся к миру.