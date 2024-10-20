Улыбку Путина назвали важным сигналом для НАТО
dikGAZETE: улыбка Путина при словах о войне с НАТО стала сигналом для Запада
На встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС президент Владимир Путин с улыбкой произнес слова о войне НАТО против России руками украинцев. Этот жест можно считать мощным сигналом коллективному Западу, заявило турецкое издание dikGAZETE.
Авторы статьи считают, что подобные слова, произнесенные с улыбкой, стали сильным ударом по недоброжелателям. Издание отметило, что западные деятели пристально следят за Путиным и нередко пытаются выставить его слабым и неуверенным политиком. В это время российский лидер делает жесткие заявления с «многозначительной улыбкой на устах».
Улыбки Путина стали сущим кошмаром для западных политиков, заключили авторы материала.
Во время встречи с журналистами президент подчеркнул, что в отличие от Североатлантического альянса, Россия думает о своих бойцах и технике, которую сама же и производит. Путин добавил, что российские власти всеми способами стремятся к миру.