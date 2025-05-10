Улучшение отношений России и США назвали запросом времени

Позитивные моменты проявились в отношениях России и США из-за возникновения новых угроз мировой безопасности, которую могут обеспечить только эти державы. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Дипломат подчеркнул, что опыт Второй мировой войны показал, что страны с абсолютно полярными системами объединились против общего врага. В сегодняшней турбулентной обстановке нужно учитывать уроки тех лет.

«Время требует восстановления нормальных отношений России и США и общей ответственности за безопасность в мире» — заявил Даричев.

Посол добавил, что он рад заявить, что сейчас между двумя державами возникли позитивные моменты.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в минувшую пятницу, 9, мая, объявил о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после окончания его срока 5 февраля 2026 года. Дипломат пояснил, что окончательное решение зависит от внешней политики США в отношении России, которая требует радикального пересмотра.