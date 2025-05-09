В МИД назвали условия для сохранения СНВ-3

При условии отсутствия кардинальных изменений в политике США в отношении России перспектив сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет. С таким предупреждением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщил ТАСС .

Замглавы МИД напомнил, что официально срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, но в тексте документа официально предусмотрено однократное продление на пять лет.

«Все, что мы могли сказать на эту тему, мы сказали давно, задолго до нынешней ситуации в наших отношениях с США и полного паралича, полной остановки диалога по стратегической стабильности…» — указал Рябков.

По его словам, позиция российской стороны такова: если политика Вашингтона не претерпит кардинальных изменений, никаких перспектив сохранения именно этого договора не будет.