Ультраправый израильский министр вновь разозлил мусульман одним поступком

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вновь посетил Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, что вызвало резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

Его визит состоялся сразу после окончания Рамадана — периода, в который евреям запрещено подниматься на эту территорию.

Депутат от ультраортодоксальной партии «Единый иудаизм Торы» Моше Гафни назвал действия министра «посягательством на святость самого важного места для еврейского народа» и нарушением существующего статус-кво — неформального соглашения, регулирующего порядок посещения святых мест в Старом городе.

Он обвинил Бен-Гвира в том, что тот провоцирует ненужное обострение конфликта с мусульманским миром, и призвал его прекратить такие визиты.

Храмовая гора считается святыней как для иудеев, так и для мусульман. На ней расположен комплекс Аль-Акса — третье по значимости место в исламе, известное как Благородное святилище. Согласно существующему порядку, еврейская молитва на территории Храмовой горы официально запрещена, однако под руководством Бен-Гвира полиция все чаще игнорирует это правило.

Посольство Иордании осудило визит Бен-Гвира, назвав его «опасной эскалацией». Группировка ХАМАС, признанная террористической организацией в ЕС, США и Израиле, призвала палестинцев на Западном берегу активизировать сопротивление израильским войскам.

Это первый визит Бен-Гвира на гору с момента его возвращения в правительственную коалицию в марте на фоне возобновления боевых действий в секторе Газа. Его политика поощрения еврейских молитв на Храмовой горе уже вызывала опасения у служб безопасности Израиля и международного сообщества, поскольку изменение статус-кво на этой территории может спровоцировать вспышку насилия.

При этом лишь 29 марта израильская армия объявила о новой операции в секторе Газа.