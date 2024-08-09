Ультраправые протестующие собрались у здания посольства России в Токио

Ультраправые организации устроили акцию протеста возле российского посольства в Токио. Мероприятие приурочили к годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

По его данным, правоохранители усилили меры безопасности при выходе из ближайшей к посольству станции метро. Вдоль автодорог выстроилась колонна полицейских автобусов, сотрудники полиции также следят за обстановкой у перекрестков и не пропускают транспорт ультраправых организаций на поворот в сторону российской дипмиссии.

Участники акции проезжают по соседним улицам, выкрикивая лозунги в мегафон. При превышении громкости транспорт останавливают.

На ближайшую к посольству улицу протестантов с транспарантами пускают только по трое и в сопровождении полиции, чтобы предотвратить провокаций с их стороны. Высказывать претензии можно только без мегафонов на противоположной стороне от посольства РФ. К самому зданию разрешают пройти только одному человеку с петицией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила японские власти в намерении порвать связи России и Центральной Азии. По ее словам, Токио по указке Соединенных Штатов настойчиво пытается «внедриться» в регион.