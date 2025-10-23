Улица Ленинградская исчезнет в Ереване ради борьбы с советским прошлым

В Ереване улицу Ленинградскую переименуют в улицу Кирка Керкоряна

В Ереване решили переименовать улицу Ленинградян (Ленинградская) в улицу Кирка Керкоряна — в честь американского предпринимателя армянского происхождения. Все ради того, чтобы дистанцироваться от советского прошлого.

Переименование улицы одобрила мэрия на заседании Совета старейшин 22 октября. Инициаторами голосования стала западноориентированная фракция «Республика».

Поддержали идею 37 старейшин, 18 воздержались, двое проголосовали против, уточнил ТАСС. В обосновании проекта решения указали, что улица носит название, символизирующее советское прошлое.

Кирк Керкорян прославился как самый удачливый инвестор в недвижимость Лас-Вегаса. Бизнесмен активно скупал киноактивы в середине 60-х годов, стал акционером автоимперии Chrysler.

Некоторое время он даже был директором киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Всю жизнь Керкорян помогал Армении, реализуя разного рода программы, в том числе и гуманитарные.