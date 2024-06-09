Улитки помешали голосованию на выборах в Бельгии

В Бельгии на выборах в Европарламент и в федеральный парламент страны проблемой для избирателей стали улитки. Об этом сообщил портал DHnet .

По данным издания, последние недели на Бельгию обрушились дожди, что привело к росту числа улиток на улицах. Моллюски стали есть и пачкать повестки, которые приходят избирателям по почте. Такие случаи больше всего зафиксировали в сельской местности и зеленых зонах города.

Жители Бельгии принимают участие в выборах в обязательном порядке. Тех, кто нарушает закон, могут оштрафовать до 80 евро за первый пропуск и до двух тысяч тех, кто не посетил более четырех выборов.

На участки бельгийцев приглашают именной повесткой, которую отправляют накануне. Для голосования нужно прийти на участок, показать повестку и документы, удостоверяющие личность.

Однако, если повестки с дырами и пятнами, то голосовать нельзя. Необходимо получать новую в коммунальном совете. При этом на голосование в Бельгии отводят только шесть часов.

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