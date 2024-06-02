Нового президента выбрали в Исландии

RUV: президентом Исландии стала предпринимательница Халла Томасдоттир

Фото: Unsplash

Бизнесвумен Халлу Тамасдоттир избрали президентом Исландии. Об этом информировала телерадиокомпания RUV.

За нее отдали 34,3% голосов. На втором месте оказалась экс-премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2%. Соперница поздравила 55-летнюю предпринимательницу с победой и выразила уверенность в том, что та будет хорошим лидером страны.

Явка на выборах превысила 75%. Всего кандидатов было 12. В голосовании участвовали 267 тысяч жителей (всего в Исландии живут около 380 тысяч).

Халла Тамасдоттир стала второй женщиной-президентом Исландии после Вигдис Финнбогадоттир, занимавшей этот пост в течение 16 лет с 1980 года.

Лидер Исландии имеет право налагать вето на законопроекты и в ряде случаев созывать референдумы, но в целом его роль скорее символическая, отметил «Интерфакс».

В 2023 году наблюдатели из Исландии присутствовали на выборах в России.

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