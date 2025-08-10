Уличный ужин в США завершился стрельбой с шестью ранеными

При стрельбе в Балтиморе пострадали шесть человек, в том числе ребенок

Шесть человек, включая пятилетнюю девочку, пострадали в результате уличной стрельбы в американском городе Балтимор в штате Мэриленд. Об этом сообщило издание ABCNews .

ЧП произошло вечером 9 августа на пересечении улиц Куинсберри и Сполдинг, где местные жители собрались на ужин. В какой-то момент прямо между столами началась перестрелка.

Комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли отметил, что ребенок получил ранение руки, его состояние не вызывает опасений. В тяжелом состоянии в больнице находится 38-летний мужчина. Среди остальных пострадавших — трое мужчин в возрасте 52, 33 и 32 лет, а также 23-летняя девушка.

Информации о стрелявших на данный момент нет, правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Южной Каролине также произошла массовая стрельба, тогда пострадали 11 человек и один погиб. Предположительно, агрессивного зачинщика конфликта между молодыми людьми ликвидировал полицейский.