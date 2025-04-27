Один человек погиб и 11 пострадали при массовой стрельбе в США

Один человек погиб и 11 пострадали в результате очередной массовой стрельбы в туристическом городе Миртл-Бич, штат Южная Каролина. Об этом сообщила газета New York Post .

По сообщению местных властей, полицейские «заметили беспорядки с участием нескольких человек» на бульваре Норт-Оушен-бульвар около 23:50 по местному времени в субботу, 26 апреля (06:50 по московскому времени, 27 апреля). Один из них начал стрелять.

Как заявили в полиции, офицер открыл ответный огонь. Предположительно, он мог в процессе застрелить одного человека.

Стрельба произошла возле аттракциона «Хотите верьте, хотите нет» Роберта Рипли, расположенного недалеко от пляжа. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как двое полицейских удерживали лежащего вниз на тротуаре человека. Недалеко от него женщина схватилась за ногу и кричала, двое сотрудников полиции оказывали ей помощь.

«Я помню, как повсюду раздавались выстрелы. Я помню, как видел, как упала раненая девушка. Я помню, как видел, как парень, в которого выстрелили, упал на землю», — рассказал очевидец Майкл Ховард изданию ABC 15.

Ранее в штате Флорида на территории университетского кампуса в результате массовой стрельбы погибли по меньшей мере пять человек и шестеро были ранены.