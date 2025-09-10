«Укрывают террористов». Премьер Израиля впервые обратился к властям Катара

Нетаньяху начал с упоминания 11 сентября 2001 года, когда произошла серия терактов в США. Премьер подчеркнул, что тогда исламистские террористы совершили «самое жестокое преступление на американское земле». После этого добавил, что у Израиля есть своя такая дата — 7 октября 2023 года.

Нетаньяху напирал на то, что израильские власти действовали, как и американские, начав преследовать главарей террористов. И страны, осуждающие за это Израиль, пусть вспомнят о том, что не критиковали Вашингтон за уничтожение экстремистов в Афганистане и Усамы бенд Ладена* в Пакистане.

«И я говорю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы высылаете их, либо вы привлекаете их к ответственности. Потому что если вы этого не сделаете, то сделаем мы», — заявил Нетаньяху.

Израильские СМИ уже оправдали действия режима Нетаньяху в Дохе, проигнорировав, что ЦАХАЛ бомбил суверенную страну. Арабские союзники США смогли, в свою очередь, убедиться, что никто из них не может чувствовать себя в безопасности.

*Международный террорист. Главарь запрещенной в России международной исламистской террористической организации «Аль-Каида».